Japonya'da yeni Covid-19 OHAL'i beklentisi - Son Dakika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın hızlı bir şekilde verileceğini söyledi.

Japonya'da geçtiğimiz günlerde Osaka eyaleti başta olmak üzere Covid-19 vakalarında artış yaşanırken, ülkenin Başbakanı Yoshihide Suga yeni bir olağanüstü hal (OHAL) beklentisi ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bugün bir meclis oturumunda konuşan Suga, "Durumu yakından inceledikten sonra alınacak tedbirleri değerlendirip hızlı bir şekilde karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Tokyo ile komşu eyaletleri Kanagawa ve Saitama'da vaka sayılarında artış yaşandığını, Osaka ve Hyogo'da ise salgının çok hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Suga, "Mevcut durum, kesin bir acil durum duygusu ile hareket etmemizi gerektiriyor" dedi. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise hükümetin Tokyo, Hyogo ve Osaka eyaletlerinde OHAL ilan etmek için son hazırlıkları yaptığı bildirildi.

OHAL beklentisi hakim

Son günlerde ardı ardına rekor sayıda Covid-19 vakası görülen Osaka'nın Valisi Hirofumi Yoshimura, dün salgınla daha etkin mücadele edebilmek için merkezi hükümetten OHAL ilanı talebinde bulunmuş, Tokyo Valisi Yuriko Koike de birçok kez benzer bir beklentiyi dile getirmişti. Son olarak bugün Hyogo eyaleti yönetimi, hükümetten OHAL talebinde bulunma kararı almıştı. Bu ayın başından itibaren Osaka, Hyogo ve Miyagi'de "yarı OHAL" olarak adlandırılan sert tedbirleri yürürlüğe koyan hükümet, uygulamanın geçerli olduğu eyaletlerin sayısını 10'a yükseltmiş, buna rağmen vaka sayılarında düşüş kaydedilememişti.

Japonya'da bugün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 544 bin 627'ye yükselirken, toplam can kaybı da 9 bin 739'a ulaştı. - TOKYO