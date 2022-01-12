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Japonya'daki ABD üslerinde Kovid-19 vaka sayısı artıyor - Son Dakika

Japonya'daki ABD üslerinde Kovid-19 vaka sayısı artıyor

12.01.2022 07:54
Japonya'daki ABD üslerinde Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Japonya'daki ABD askeri üs ve tesislerinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 600'ü geçtiği bildirildi.

Japonya'daki ABD askeri üs ve tesislerinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 600'ü geçtiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'de düzenlenen toplantıda konuya ilişkin bilgi verdi.

Kamu yayıncısı NHK'nin yetkililere dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki ABD askeri üs ve tesislerinde 3 bin 638 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Vakaların 2 bin 302'si Okinawa'daki ABD üslerinde ortaya çıktı. Yamaguçi'deki Iwakuni hava üssünde 518, Kanagawa'daki Yokosuka üssünde 245 ve Atsugi üssünde 109 vaka kayıtlara geçti. Aomori'deki Misawa üssünde 183, başkent Tokyo'daki Yokota üssünde 93 ve Nagazaki'deki Sasebo üssünde 86 vaka saptandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Liberal Demokrat Parti, Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'daki ABD üslerinde Kovid-19 vaka sayısı artıyor - Son Dakika
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