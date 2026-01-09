Japonya'dan Çin'e Gaz Sondaj Protestosu

Japonya, Çin'in, Doğu Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki orta hat yakınlarında doğal gaz sondaj gemisi demirlediğini belirterek, bu durumu diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini bildirdi.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in, Doğu Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki orta hattın Çin tarafına bir doğal gaz sondaj gemisi demirlediğini belirten Kihara, durumu diplomatik kanallar aracılığıyla "derhal ve güçlü şekilde" protesto ettiklerini vurguladı.

Bölgedeki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının henüz belirlenmemiş olmasına rağmen bu faaliyetin yürütüldüğünü ifade eden Kihara, Çin'in, tek taraflı kalkınma faaliyetlerine devam etmesinin ve bu durumu, bölgede kalıcı hale getirme girişiminde bulunmasının "son derece üzücü" olduğunu kaydetti.

Komşu ülkeler arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.