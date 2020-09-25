Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon - Son Dakika

Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon

Japonya'da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak 3 seçeneğin masaya yatırıldığı bildirildi.

Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon, System.String[]

Japonya'da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak 3 seçeneğin masaya yatırıldığı bildirildi.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, iktidardaki Liberal Demokrat Partide (LDP) konuya ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında savunma sistemlerinin alternatiflerine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Kişi, "Füze önleme sistemini açık denizde mobil platforma konuşlandırmayı planlıyoruz. Ayrıntıları ivedilikle ABD ve tedarikçilerle ile ele almak istiyoruz." dedi.

Son kararın verilmediğini kaydeden Kişi, opsiyonlar arasında füze önleme sistemi monteli destroyerler, özel sektöre ait gemiler, kıyıdan uzak açık deniz yapıların yer aldığını açıkladı.

Kyodo ajansına göre, Savunma Bakanlığı yıl sonuna dek seçenekleri daraltmayı planlıyor.

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı, 2017'de aldığı Aegis Ashore konuşlandırma kararından Japonya, yükselen maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Japonya, Liberal, Bakan, Füze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 04:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon - Son Dakika

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