Japonya'dan füze savunmaya 3 opsiyon - Son Dakika

Bakan Kişi, "Füze önleme sistemini açık denizde mobil platforma konuşlandırmayı planlıyoruz. Ayrıntıları ivedilikle ABD ve tedarikçilerle ile ele almak istiyoruz." dedi.

Japonya 'da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak 3 seçeneğin masaya yatırıldığı bildirildi.

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