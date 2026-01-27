Japonya'dan İki Panda Türkiye'ye Dönüyor - Son Dakika
Japonya'dan İki Panda Türkiye'ye Dönüyor

Japonya\'dan İki Panda Türkiye\'ye Dönüyor
27.01.2026 17:14
Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ndeki iki panda, yarım yüzyılın ardından Çin'e geri dönüyor.

2. Pandaların yola çıktığı görüntüler

Japonya'daki son iki dev panda, Çin'e dönmek üzere salı günü Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden ayrıldı.

Japonya'daki son iki dev panda, Çin'e dönmek üzere salı günü Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden ayrıldı.

İki pandanın ayrılmasıyla birlikte, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Japonya ilk kez pandasız kalacak.

İkiz pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei' Çin'e dönmek üzere Ueno Hayvanat Bahçesi'nden kamyonla Narita Havalimanı'na taşındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Teknoloji, Hayvanlar, Türkiye, Japonya, Güncel, Tokyo, Çevre

