Japonya'dan İsrail'e Yerleşim Çağrısı

10.02.2026 18:06
Japonya, İsrail'den Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Japonya, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'da "yasa dışı yerleşim faaliyetlerini tamamen durdurma" çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Kitamura Toşihiro tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki "Batı Şeria üzerindeki kontrolünü genişletme kararından derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin, Japonya da dahil uluslararası toplumun defalarca yaptığı çağrılara rağmen yerleşim faaliyetleri dahil tek taraflı adımlarını sürdürmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'den "yerleşimci şiddetini önlemek için derhal uygun önlemleri" alması istenen açıklamada, Gazze Şeridi çevresinde istikrarı sağlamaya yönelik uluslararası çabaların sürdüğü bir dönemde Batı Şeria dahil gerilimi tırmandıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'e, Batı Şeria'daki "işgal faaliyetlerini tamamen durdurması" çağrısı yapılarak "Yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka aykırıdır ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesini zayıflatmaktadır. Japonya, İsrail hükümetinin yerleşim faaliyetlerini durdurması için uluslararası toplumla birlikte tüm diplomatik çabalarını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, "A" ve "B" bölgelerinde Filistin yönetiminin yetkilerini kısıtlıyor

İsrail güvenlik kabinesi, Tel Aviv'e bağlı işgal altındaki topraklardaki sivil yönetim birimlerinin, uluslararası anlaşmalara göre Filistin yönetiminin idaresinde bulunan "A" ve "B" bölgelerinde de faaliyet göstermesine karar verdi.

Bu kararla İsrail, idari ve askeri olarak sorumlu olduğu yalnızca C Bölgesi'nde değil, Batı Şeria'nın tamamında işgalini derinleştirme ve yıkımlar gerçekleştirme imkanı elde ediyor.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde "kültürel miras, arkeolojik alanlar, çevresel riskler ve su kaynakları" gibi gerekçeleri öne sürerek işgal ettiği topraklarda kuracağı sivil idarelerle işgalini genişletmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Filistinlilere ait yapılar, çevreye veya su kaynaklarına zarar verdiği iddiasıyla yıkılabilecek ya da arkeolojik değer taşıdığı gerekçesiyle müsadere edilebilecek.

Kaynak: AA

