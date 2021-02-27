Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor - Son Dakika

Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor

27.02.2021 09:14
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor, System.String[]

Japonya'da Covid-19 salgınına bağlı şirket iflaslarının sayısının Şubat ayında 126'ya ulaştığı bildirilirken, 1 yıllık iflas bilançosu ise bin 108 olarak açıklandı.

Japonya'da Covid-19 salgınına bağlı şirket iflaslarının sayısının Şubat ayında 126'ya ulaştığı bildirilirken, 1 yıllık iflas bilançosu ise bin 108 olarak açıklandı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi de devam ederken, Japonya'da salgının mali boyutu ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Tokyo merkezli Shoko Research araştırma şirketi, Japonya'da korona virüs salgınına bağlı şirket iflaslarının sayısının Şubat ayında 126'ya ulaştığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ülkede salgının başlamasından bu yana gerçekleşen toplam iflasların sayısının ise bin 108'e ulaştığı ifade edildi.

En fazla restoranlar etkilendi

Yeme-içme sektörünün toplam bilanço içinde 194 iflas ile salgından en fazla etkilenen sektör olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, hazır giyim sektöründe 102 işletme salgının ekonomik etkilerine yenik düştü. İnşaat sektöründe 97 iflas bildirilirken, konaklama sektöründeki 68 şirket iflas açıkladı. Diğer iflaslar ise farklı sektörlerde kayda geçti. An itibarıyla birçok işletmenin hükümet sübvansiyonları ile ayakta kaldığına dikkat çekilen araştırmada, ilerleyen dönemde kurumsal başarısızlıkların daha hızlı atabileceği uyarısı yapıldı.

OHAL ilan edilmişti

Covid-19 vaka sayılarındaki artış karşısında hükümetin 7 Ocak'ta belirli eyaletlerde OHAL ilan ettiği Japonya'da salgın önleme tedbirleri kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilmişti. Yerel saatle 20.00 itibarıyla kepenk kapatan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanabileceği açıklanmıştı. Dün ise hükümet ülkenin 10 eyaletinde uygulanan OHAL'i bazı bölgelerde erken sonlandırma kararı almış, daha önce 7 Mart'a dek süreceği açıklanan uygulamanın, Pazartesi itibarıyla yalnızca Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette geçerli olacağı bildirilmişti.

Japonya'da korona virüs salgınında dün itibarıyla toplam vaka sayısı 431 bin 221'e, can kaybı ise 7 bin 839'a ulaşmıştı. - TOKYO

Koronavirüs, Japonya, Tokyo, İflas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Mucize gibi! Zincirleme kazada ikiye ayrılan otomobilden yara almadan kurtuldu 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor         
08:27
Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı Şarkıcı Merve Özbey, dün akşam ilk bebeğini kucağına aldı         
07:28
Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı         
00:27
Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor         
23:38
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı         
22:24
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi         
21:25
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi         
14:30
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
"Erkeklerin görüntülerini mi izliyorsun?" diyerek eşini yumrukladı         
13:40
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Husumetlisini kilometrelerce uzaktan gelip sokak ortasında öldürdü Husumetlisini kilometrelerce uzaktan gelip sokak ortasında öldürdü         
11:36
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 09:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi: İflas eden şirketlerin sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei