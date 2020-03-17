Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi pozitif çıktı

6 saat önce

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi pozitif çıktı, System.String[]

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.


Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor.

Japonya, Futbol, Kyodo, Japon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:39 
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