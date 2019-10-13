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Japonya Grand Prix'si Valtteri Bottas'ın

4 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'sini Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Japonya Grand Prix'si Valtteri Bottas'ın, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı olan Japonya Grand Prix'sini Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.


Formula 1'de sezonun 17. yarışı heyecanı Japonya'da yaşandı. Japonya'nın Mie şehrinde bulunan 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılan yarışı Mercedes pilotu Bottas 1: 21'49.755 zamanla birinci sırada bitirdi. Bottas böylece bu sezon 3. kez zirvede yer aldı.


Yarışları Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ikinciliği, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.


Formula 1'de sezonun 19. yarışı 27 Ekim'de Meksika'da düzenlenecek.


Öte yandan Mercedes takımı, Japonya'da aldığı sonuçlarla sezonun bitmesine 4 yarış kala takımlar şampiyonluğunu ilan etti.


Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında durum şöyle oldu:


Pilotlar klasmanı


1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan


2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 274


3 - Charles Leclerc (Monako): 223


4 - Max Verstappen (Hollanda): 212


5 - Sebastian Vettel (Almanya): 212


Takımlar klasmanı


1 - Mercedes: 612


2 - Ferrari: 435


3 - Red Bull: 323 - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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