Japonya koronavirüs sebebiyle sosyal hayata 2 hafta ara verdi

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin çağrısıyla spor karşılaşmalarına, etkinliklere ve okullara 2 haftalık ara verilmesinin ardından, koronavirüsü sebebiyle Universal Stüdyoları Gezi Parkı ve Tokyo Disneyland da kapılarını 15 Mart'a kadar ziyaretçilere kapattı. Dünya genelinde koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 924 oldu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin organizatörlere yaptığı 'iptal edin ya da erteleyin' çağrısı üzerine Universal Stüdyoları Gezi Parkı ve Tokyo Disneyland da 15 gün süreyle kapandı. Tokyo, Nara, Kyoto ve Fukuoka kentlerinde ulusal müzeler kapanırken, ülkede önemli spor karşılaşmaları ya seyircisiz oynanıyor ya da iptal ediliyor. Ülke çapında etkinlikler ertelenirken, 24 Temmuz'da başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyatları, şimdiden koronavirüsü sebebiyle tehlike altında bulunuyor. Japon yetkililerden olimpiyatlara dair açıklama yapılmazken dünya basını olimpiyatların üzerindeki virüs tehlikesini sorguluyor.

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