Son Dakika Haberleri: Japonya Kuzey Kore'ye Yaptırımlarının Süresini Uzatabilir

Japonya Kuzey Kore'ye Yaptırımlarının Süresini Uzatabilir

56 dakika önce

Japonya, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan tek taraflı yaptırımları iki yıl daha uzatabilir.

Japonya Kuzey Kore'ye Yaptırımlarının Süresini Uzatabilir, System.String[]
Japonya, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan tek taraflı yaptırımları iki yıl daha uzatabilir.

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleersizleşme konusunda ilerleme kaydedilemeyen ikinci zirvenin ardından Japonya'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların süresini uzatması gündeme geldi. Japon basınında yer alan haberlere göre Japonya, Kuzey Kore'ye uygulanan ticaret ambargosu ve gemilerin Japonya limanlarına girişine dair uygulanan yasağı iki yıl uzatabilir. Hükümetin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek kabine toplantısında söz konusu kararı onaylaması bekleniyor.

Söz konusu iddia, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında geçen ay gerçekleştirilen ikinci zirvede ABD'nin Pyongyang'a yönelik nükleersizleşme talepleri karşısında somut bir adım atılamaması üzerine gündeme geldi. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Söz, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Japonya, Güncel
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