Japonya'nın En Büyük Nükleer Santrali Yeniden Faaliyette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Japonya'nın En Büyük Nükleer Santrali Yeniden Faaliyette

21.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, 14 yıl aradan sonra kısmen yeniden hizmete girdi.

Japonya'nın Niigata eyaletinde bulunan ve kapasite açısından dünyanın en büyük nükleer santrali unvanını elinde bulunduran 7 reaktörlü Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, yaklaşık 14 yıllık aranın ardından kısmi olarak yeniden hizmete girdi.

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer facianın yaşandığı Japonya'nın Niigata eyaletinde bulunan ve kapasite açısından dünyanın en büyük nükleer santrali unvanını elinde bulunduran 7 reaktörlü Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali, yaklaşık 14 yıllık aranın ardından kısmi olarak yeniden hizmete girdi. Santral işletmecisi TEPCO'dan yapılan açıklamada, Mart 2012'deki periyodik bakımdan bu yana güvenlik endişeleri nedeniyle devre dışı bırakılan santralin 6'ncı reaktörünün Japonya saati ile 19.00 itibariyle yeniden faaliyete alındığı aktarıldı. Böylece, faciaya sahne olan Fukushima Daichi Nükleer Santrali'nin işletmecisi TEPCO, kazadan bu yana ilk kez bir nükleer santralini devreye almış oldu. Normalde dün gerçekleştirilmesi beklenen santrali yeniden hizmete alma işlemi, reaktörü başlatmak ve durdurmak için kullanılan kontrol çubuklarına bağlı güvenlik alarmlarında sorunlar tespit edilmesi nedeniyle ertelenmişti. Sorunların giderildiğini duyuran TEPCO, santralin bugün yeniden enerji üretimine başlayacağını açıklamıştı.

Japonya nükleer faciaya sahne olmuştu

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasına sahne olmuştu. Santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelirken, güvenlik riski nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti. Kaza sonrasında 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluştuğu kamuoyuna yansımıştı.

Arıtılan suyun denize deşarj edilmesine karar verilmişti

Japonya hükümeti, santralde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde, kontrollü olarak denize deşarj edilmesine karar vermişti. Deşarj süreci 2023 yılında başlarken, Çin başta olmak üzere bazı ülkeler planla ilgili endişelerini dile getirmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) yapılan açıklamalarda ise deşarj planının uluslararası standartlara uygun olduğu belirtilmişti. Japonya, Fukushima faciasının ardından nükleer santrallere yönelik güvenlik denetimlerini sıkılaştırmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güvenlik, Japonya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'nın En Büyük Nükleer Santrali Yeniden Faaliyette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:04:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Japonya'nın En Büyük Nükleer Santrali Yeniden Faaliyette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.