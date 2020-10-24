Japonya, petrol sızdıran gemiden kaynaklanan zararın tespiti için Morityus'a heyet gönderecek - Son Dakika

Japonya, petrol sızdıran gemiden kaynaklanan zararın tespiti için Morityus'a heyet gönderecek

24.10.2020 06:47
Japonya, petrol sızdıran gemiden kaynaklanan zararın tespiti için Morityus'a heyet gönderecek, System.String[]

Japonya, Hint okyanusundaki ada ülkesi açıklarında karaya oturan ve petrol sızdıran yük gemisinin neden olduğu zararın tespiti için Morityus'a bir heyet daha gönderecek.

Japonya, Hint okyanusundaki ada ülkesi açıklarında karaya oturan ve petrol sızdıran yük gemisinin neden olduğu zararın tespiti için Morityus'a bir heyet daha gönderecek.

Kyodo ajansının Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yük gemisinin Morityus ekonomisine verdiği zararın telafisine dönük yeni bir yardım paketinin hazırlanması için uzman heyet oluşturuldu.

Hafta sonu yola çıkması beklenen heyette, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı personeli de yer alacak. Heyet, iki ay süreyle yardım paketinin kapsamına ilişkin çalışma yapacak.

Japonya, Morityus'un deniz kazalarına karşı önlem ve müdahale kapasitesinin geliştirmesine yönelik iş birliği mekanizması oluşturulması için de bu ülkeye bir araştırma heyeti gönderecek.

Japonya, gemiden sızan petrolün tahliyesi ve ortaya çıkan çevresel zararın büyüklüğünün hesaplanması için daha önce Mortiyus'a 3 ayrı afet yardım ekibi göndermişti.

Dünyaca ünlü resifler etkilenebilir

Çin'den yola çıkıp Singapur üzerinden Brezilya'ya giden Panama bandıralı gemi, 25 Temmuz'da resife çarparak karaya oturmuştu.

3 bin 800 ton fuel-oil ve 200 ton dizel yakıt taşıyan geminin 6 Temmuz'da petrol tankı çatlamış ve 1000 ton petrol denize sızmıştı.

Tatil beldesi Pointe d'Esny açıklarındaki sızıntı, dünyaca ünlü mercan resiflerine ev sahipliği yapan Morityus'ta turizmi olumsuz etkiliyor.

Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Petrol, Kyodo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, petrol sızdıran gemiden kaynaklanan zararın tespiti için Morityus'a heyet gönderecek - Son Dakika

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