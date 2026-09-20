Öğrencileriyle yaptığı ahlaksızlığı böyle savundu: Cesaret testiydi

Japonya'da yaşanan olayda, bir öğretmenin öğrencileriyle birlikte hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiası ülke gündemine taşındı.

ÖĞRENCİLERİNE "DEĞERLİ EŞYALARI ÇALIN" DEDİ İDDİASI

Olayda adı geçen öğretmenin, iki öğrencisiyle birlikte bir eve girdiği ve burada hırsızlık yapmaya çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre öğretmen, öğrencilerine Budist sunaklarında kullanılan çanların altından yapıldığını ve yüksek fiyatlara satılabileceğini söyledi. Öğrencilerinden bu eşyaları almalarını isteyen öğretmenin, elde edilen ürünlerin satışına ilişkin de yönlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Öğretmenin, öğrencilerine çalıntı ürünleri ikinci el satış uygulamaları üzerinden nasıl pazarlayabileceklerini anlattığı iddia edildi.

"CESARET TESTİ İÇİN KATILDIM" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında öğretmenin verdiği ifadeler de dikkat çekti. Öğretmen, öğrencilerinin daha önce terk edilmiş binalara girerek hırsızlık yaptığını bildiğini ancak kendisinin olaya farklı bir amaçla dahil olduğunu söyledi. Öğretmenin, bu durumu "cesaret testi" olarak gördüğünü ve merak ettiği için öğrencilerine katıldığını ifade ettiği aktarıldı.