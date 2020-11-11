Jeep'ten "Hemen teslim" avantajıyla kasım kampanyası - Son Dakika

Jeep Renegade ve Compass modelleri, kasım ayında sınırlı sayıda araca özel fiyatlar ve hemen teslim avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Renegade veya Compass almak isteyenler, mevcut araçlarını Jeep showroomlarına getirerek takas desteğinden de yararlanabiliyor ve ödeme planlarıyla taksit tutarlarını kendileri belirleyebiliyor.

Jeep, özgürlük ve macera tutkusunu yaşamak isteyenlere özel bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Markanın köklerine atıfta bulunan "Freedom Days" kampanyası ile yepyeni bir Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını avantajlı nakit ve takas indirimleriyle hemen teslim alabiliyor.

Renegade ve yüksekliğini güçlü tasarım ve teknolojiyle birleştiren Compass, takas fırsatının yanında 15 bin lira nakit indirimle showroomlarda yerini alıyor. Üstelik kampanyada ödeme planları ve taksit tutarları da müşteri tarafından belirlenebiliyor.

Kasım ayında en kabiliyetli küçük SUV Jeep Renegade 289 bin 500 bin liradan, Compass ise 399 bin 950 liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.