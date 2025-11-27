Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de teneffüste yediği jelibonun nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Emiralp Polat (8), Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda meydana geldi. 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Polat'ın nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Ahmet Emiralp Polat, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KURAN-I KERİM OKUDU

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da aileye taziye ziyaretinde bulunarak Kuran-ı Kerim okudu. Büyükkılıç "Dün, okulda boğazına kaçan bir atıştırmalık nedeniyle henüz çok küçük yaşta aramızdan ayrılan KAYTUR personelimiz Volkan Polat'ın kıymetli oğlu Ahmet Emiralp için taziye ziyaretinde bulunduk.Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Rabbim evladımıza rahmet eylesin, mesai arkadaşımıza ve ailesine sabır, metanet ve güç versin. Acıları büyük, sınavları zor; ancak bilinsin ki Büyükşehir Ailesi olarak her daim yanlarında olacağız." dedi.