Jeologlar, Çin'in Güneyindeki Guangxi'de Ender Görülen "Mağara Bulutu" Buldu

NANNİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Jeolojik Araştırma Karst Jeolojisi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Çin-Fransız ortak mağara keşif ekibi, Çin'deki güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir mağarada özel bir tür doğal maden yatağı olan nadir bir "mağara bulutu" ortaya çıkardı. Jeolojik formasyon, Laibin kentindeki Wuxuan ilçesinde yer alan Xiniuyan Mağarası'nda bulundu. 300 metrekarelik bir alanı kaplayan mağara bulutu, Çin'de bu türde keşfedilen ikinci oluşum. Uzman ekibe göre, mağara bulutu, her biri kabak veya somun ekmek şeklindeki yedi havuza dağılmış vaziyette bulunuyor. 2.754 metre uzunluğundaki mağara, yumuşak bir zemine sahip.

Enstitünün kıdemli mühendislerinden Zhang Yuanhai, "Yeni keşif, Guizhou eyaletindeki Danzhai ilçesinde bulunan Jingua Mağarası'ndaki keşiften sonra, Çin'de ortaya çıkarılan ikinci mağara bulutu" dedi. Zhang, "Mağara bulutlarının oluşum şartları çok sert ve mağaranın etrafındaki kaya daha çok dolomit şeklinde ve dolomitlerin oluşturduğu karst mağaraları yaygın değil" diye konuştu. Wuxuan İlçesi, karstik mağaralar, yüksek ormanlar, sulak alanlar, nehirler ve göller gibi peyzaj kaynakları bakımından zengin olan Guangxi'in orta kesiminde tipik bir karst dağıtım alanı. Zhang'a göre, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan ve 1990'larda keşfedilip geliştirilen Xiniuyan Mağarası'nda ilk defa bir mağara bulutu bulundu. İlçe Başkan Yardımcısı Liang Lu, keşif ekibinin mağaranın topoğrafyası ile karst arazisini incelediğini ve mağaradaki güvenlik durumunu araştırdığını belirtti. Liang, ekibin mağaranın bilimsel olarak araştırılması önerisinin, mağaranın sonraki gelişimi, kullanımı ve restorasyonu için güçlü bir bilimsel referans noktası sağladığını söyledi.