Son Dakika Haberleri: Jeotermal saha ihaleleri
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Jeotermal saha ihaleleri

1 saat önce

Amasya ve Kırşehir'de bulunan toplam 10 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

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Kırşehir, Suluova, Amasya, Ekonomi
Amasya ve Kırşehir'de bulunan toplam 10 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.
Kırşehir ve Amasya İl Özel İdarelerinin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Amasya'nın Merkez, Suluova, Gümüşhacıköy, Merzifon ilçelerinin sınırları içindeki 8 jeotermal kaynak arama sahası ile Kırşehir'in Boztepe ve Çiçekdağı ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası için ruhsat ihalesi yapılacak.
Amasya'da alanları 2069,57 ile 4998,50 hektar, muhammen bedelleri ise 42 bin ile 5 milyon lira arasında olan sahaların ihalesi, 22 Temmuz'da 13.30 ila 14.05 saatleri arasında "açık teklif artırma" usulüyle gerçekleştirilecek.
Kırşehir'de ise alanları 2985,75 ile 2450,14 hektar arasında ve muhammen bedelleri ilk saha için 83 bin 331 lira, ikinci saha için 68 bin 382 lira olan sahaların ihalesi, 18 Temmuz'da saat 9.45 ila 9.55 saatleri arasında "Açık Teklif" usulüyle yapılacak.
İstekliler, tekliflerini ihale günü saatine kadar Amasya ve Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Odasında bulunan ihale komisyonuna verebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:31 Kaynak: AA
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