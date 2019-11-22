Son Dakika Haberleri: Jeotermal saha ihalesi
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Jeotermal saha ihalesi

6 saat önce

Kırıkkale'de bulunan bir jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

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Kırıkkale'de bulunan bir jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Kırıkkale İl Özel İdaresinin ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha "açık teklif artırma usulü" ile ihale edilecek.

İhale, Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi binası toplantı salonunda 11 Aralık 2019 Çarşamba saat 14.00'te yapılacak.

Kırıkkale, Keskin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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