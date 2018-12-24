Son Dakika Haberleri: 'Jet Sosyete', Yeni Yılı Sertab Erener'le Karşılayacak!

'Jet Sosyete', Yeni Yılı Sertab Erener'le Karşılayacak!

1 saat önce

Zengin oyuncu kadrosu, birbirinden farklı karakterleri ve kahkaha dolu hikayesiyle izleyicileri Çarşamba akşamı TV8'e çeken 'Jet Sosyete', yeni yıl öncesi geri sayımı sürpriz bir isimle yapacak.

'Jet Sosyete', Yeni Yılı Sertab Erener'le Karşılayacak!, System.String[]

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Hakan Algül'ün ise yönetmen koltuğunda oturduğu 'Jet Sosyete' seti, geçtiğimiz günlerde müzik dünyasının en büyük yıldızlarından birini ağırladı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde dizinin kahramanları, yeni yıla Sertab Erener'le girecek.Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde dizinin sakinleri, Sertab Erener konseriyle yeni yıla girecek.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Nursena Yılmaz ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun yer aldığı çekimlerde oyuncular, ünlü yıldızın şarkılarıyla coştular. Çekimlerden önce tüm ekiple bir araya gelen Erener, aralarda da oyuncularla sohbet etti.

'Öyle De Güzel' ve 'Kime Diyorum' adlı şarkılarını seslendiren sanatçı, çekimlerin sonunda tüm oyuncularla fotoğraf çektirip yeni yıl pastasını kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:20 Kaynak: Bültenler

Gülse Birsel, Çarşamba İlçesi, Sertab Erener, Güncel
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