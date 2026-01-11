Jharkhand'da Fil Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı

YENİ DELHİ, 11 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde yaşanan fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, bir orman idaresi görevlisi ağır yaralandı.

Saldırıların cuma günü Jharkhand'ın başkenti Ranchi'nin yaklaşık 160 kilometre güneyinde bulunan Batı Singhbhum bölgesinde meydana geldiği bildirildi.

Bir yetkili, hayatını kaybedenlerin 40 yaşındaki bir erkek ile küçük bir çocuk olduğunu söyledi.

Orman idaresi yetkilileri, filin gece saatlerinde hareket ederek karanlıkta saldırılar gerçekleştirdiğini, gündüzleri ise yoğun ormanlık alanlarda gizlendiğini belirtti.

Yaban hayatı uzmanları, hızlı kentleşme, ormanların yok edilmesi, ormanlık alanların işgali ve ormanlardaki tampon bölgelerin ortadan kalkmasının, yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına iten başlıca nedenler arasında yer aldığını ifade ediyor.