Jimmy Lai'ye 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Jimmy Lai'ye 20 Yıl Hapis Cezası

09.02.2026 08:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong'da muhalif medya patronu Jimmy Lai, isyana teşvik ve dış güçlerle işbirliği suçlarıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'ye "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlarından yargılandığı davada 20 yıl hapis cezası verildi.

Eski medya patronunun, 2019'da suçluların Çin ana karasına iade yasa tasarısına karşı yürütülen kitlesel protestolardaki rolü nedeniyle yargılandığı davada, Lai'nin yanı sıra Apple Daily ve bağlantılı 3 şirketin 6 eski yöneticisi ile 2 aktivist hapis cezası aldı.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi tarafından görülen davada, 78 yaşındaki Lai'ye 20 yıl hapis cezası verildi.

Daha önce atılı suçları kabul eden Apple Daily ve bağlantılı 3 şirketin 6 eski yöneticisi, 6 yıl 9 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, savcılığa ifade eden 2 aktivist ise 7 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, 15 Aralık 2025'teki karar duruşmasında Lai'nin iki kez "dış güçlerle işbirliği" ve bir kez "halkı isyana teşvik" suçunu işlediğine hükmetmişti.

Kararda, Lai'nin, Nisan 2019 ile Haziran 2021 tarihlerini kapsayan dönemde, sahibi olduğu yayın kuruluşunu ve sosyal medya platformlarını, otoritelere karşı kamusal hoşnutsuzluk yaratmak ve uluslararası yaptırımları tetiklemek amacıyla kullandığı belirtilmişti.

Lai'nin "Fight For Freedom, Stand With Hong Kong" (Özgürlük İçin Mücadele Et, Hong Kong'un Yanında Ol) lobi grubuna mali destek sağladığına işaret edilen kararda, bu yolla Batı ülkelerinde Hong Kong'a karşı yaptırımları kışkırtmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Apple Daily'nin kapatılması

Hong Kong polisi, Ağustos 2020'de Apple Daily ile çatı şirketi Next Digital'in ofislerine baskın düzenleyerek Jimmy Lai ile 6 gazete yöneticisini, "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri" ve "dış güçlerle işbirliği yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Mal varlıkları dondurulan, yöneticileri ve editörleri gözaltına alınan gazete, Haziran 2021'de kapanmıştı.

Lai, daha önce şirketle ilgili soruşturmada kira sözleşmelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle açılan davada 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek Mahkeme tarafından görülen ulusal güvenlik davasının ilk duruşması, 18 Aralık 2023'te yapılmıştı.

Davanın uluslararası yankıları

Lai'nin davası, Batılı ülkeler tarafından eski İngiliz sömürgesi olan bölgede demokratik özgürlüklerin ihlalinin sembolü olarak görülüyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kasım 2024'te Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı ikili görüşmede konuyu gündeme getirmiş, bu yıl ocakta Pekin'e yaptığı ziyarette de konuyu gündeme getirdiğini ifade etmiş ancak görüşmelere ilişkin yapılan açıklamalarda davaya değinilmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da seçim kampanyası sırasında Çin lideri Şi ile Lai'nin serbest bırakılmasını görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Yüzde 100, onu dışarı çıkaracağım." yanıtını vermişti.

Başkan Trump, konuyu Şi ile 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptıkları görüşmede gündeme getireceğini belirtmiş, ancak zirvenin ardından bu konuda bir açıklama yapılmamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin yargılanmasının Hong Kong'un ve Çin'in "iç işi" olduğunu ve bu konuda dış baskıyı kabul etmeyeceklerini dile getirmişti.

Olay

Hong Kong'da 2019'da suçluların Çin ana karası, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, merkezi hükümetin bölgenin özerk hukuk sistemi üzerinde tahakkümüne yol açacağı gerekçesiyle muhalefetin tepkisine yol açmıştı.

Yasa görüşülürken mecliste yoğun tartışmalar yaşanmış, Haziran 2019'dan itibaren kent sokaklarında ve üniversite kampüslerinde binlerce kişinin katıldığı büyük çaplı kitlesel gösteriler düzenlenmişti.

Gösterilerin giderek yayılması üzerine yerel hükümet, temmuzda tasarının askıya alındığını açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine ise eylülde tasarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Tasarının iptaline rağmen göstericiler, hükümetin istifası talebiyle protestolarına yıl sonuna kadar devam etmişti.

Ulusal Güvenlik Yasası

Protestoların ardından Çin yönetimi, Haziran 2020'de çıkardığı Ulusal Güvenlik Yasası ile hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri suç haline getirmiş, yasa Hong Kong Meclisince onaylanarak bölgede yürürlüğe girmişti.

İçeriği itibarıyla aslen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

Yasa kapsamında 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılırken, demokrasi yanlısı çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu kapatılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hong Kong, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jimmy Lai'ye 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı zora soktu Oteller bir bir kapanıyor ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Eğlence aracı değil ölüm tuzağı Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var Eğlence aracı değil ölüm tuzağı! Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı
DSÖ’den küresel alarm Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir
Filipinler’de tropikal fırtına: 12 ölü Filipinler'de tropikal fırtına: 12 ölü
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

08:04
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
07:55
Real Madrid galibiyeti ikinci yarıda kaptı
Real Madrid galibiyeti ikinci yarıda kaptı
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
07:37
Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor İşte istenen ücret
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret
06:48
CHP’de istifa depremi Özarslan “Aileme küfretti“ dedi, Özgür Özel’den jet yanıt geldi
CHP'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi
06:26
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
03:52
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
01:56
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
00:39
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 08:28:32. #7.11#
SON DAKİKA: Jimmy Lai'ye 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.