Jimmy Lai'ye 20 Yıl Hapis Cezası Tepkisi

09.02.2026 14:11
İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, Jimmy Lai'nin siyasi nedenlerle 20 yıl hapis cezasını eleştirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin ulusal güvenlik davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Bakan Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Cooper, "78 yaşındaki Jimmy Lai'nin, Çin'i eleştirenleri susturmak için uygulanan yasa uyarınca siyasi nedenlerle yargılanmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılması, fiilen ömür boyu hapis cezası anlamına geliyor. Hong Kong yetkilileri, Jimmy Lai'nin korkunç çilesine son vermeli ve onu ailesiyle birlikte olması için serbest bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Ulusal güvenlik davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Hong Kong Yüksek Mahkemesi tarafından görülen davada eski medya patronu Jimmy Lai'ye "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlarından 20 yıl hapis cezası verilmişti.

Eski medya patronunun, 2019'da suçluların Çin ana karasına iade yasa tasarısına karşı yürütülen kitlesel protestolardaki rolü nedeniyle yargılandığı davada Lai'nin yanı sıra Apple Daily ve bağlantılı 3 şirketin 6 eski yöneticisi ile 2 aktivist hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jimmy Lai'ye 20 Yıl Hapis Cezası Tepkisi

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.