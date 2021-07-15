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Johannesburg'daki yağma olaylarının merkezi: Soweto - Son Dakika

Johannesburg'daki yağma olaylarının merkezi: Soweto

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:58

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da yaşanan yağma olaylarının merkezlerinden Soweto semti sakinlerinden işsiz genç Gontse, "Yağmalıyorum çünkü aramama rağmen bir iş bulamıyorum.

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da yaşanan yağma olaylarının merkezlerinden Soweto semti sakinlerinden işsiz genç Gontse, "Yağmalıyorum çünkü aramama rağmen bir iş bulamıyorum." dedi.

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerinde meydana gelen yağma ve şiddet olaylarında şimdiye kadar en az 72 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Olaylarda onlarca alışveriş merkezi ile yüzlerce iş yeri ve mağaza yağmalandı, tedarik zincirinin durma noktasına gelmesi sonucu gıda ve akaryakıt kıtlığı tehlikesi baş gösterdi.

Polisin olaylara müdahalede yetersiz kalması sonucu asker, ülkenin en büyük kentlerinden Johannesburg ve Durban'da sokağa indi.

Johannesburg'un en yoksul semtlerinden Soweto, yağma ve şiddet olaylarının merkez noktalarından biri olma özelliği taşıyor.

Soweto sakinleri yaşananları AA muhabirine değerlendirdi.

"Yağmalıyorum çünkü başvurularıma rağmen herhangi bir iş bulamıyorum"

İşsiz genç Gontse, ülkedeki yüksek işsizlik oranları ve ekonomik güçlüklerin, yağma olaylarının altından yatan en önemli nedenlerden biri olduğunu kaydetti.

Gontse, "Kendi adıma konuşuyorum. Yağmalıyorum çünkü aramama rağmen bir iş bulamıyorum. Böyle bir durumda yağma tek seçenek." dedi.

Semt sakinlerinden Kgosi Makau ise Kwazulu Natal ve Gauteng eyaletlerinde yaşanan yağma olaylarının kendileri için "mantık dışı" olduğunu ifade etti.

Olayların doğrudan yerel ekonomiyi etkilediğine dikkati çeken Makau, "Yerel ekonomiyi yağmalardan korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Soweto

Johannesburg'un en eski siyahi yerleşim yerlerinden olan Soweto, 1930'lu yıllarda inşa edilmeye başlandı.

Beyaz ırkçı, apartheid rejiminin yerli siyahları şehrin diğer bölgelerinden buraya sürmesiyle, semtin nüfusu yıllar içinde yükseldi.

1976'da gerçekleştirilen ve 170'den fazla insanın ölümüyle sonuçlanan "Soweto Ayaklanması", bölgenin uluslararası ün kazanması neden oldu.

Bugün Johannesburg'un en yoksul semtlerinden biri olan Soweto'da, 11 Temmuz'dan bu yana yaşanan olaylarda ise Soweto'da en az 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma'nın yargılanması

Güney Afrika'yı 2009-2018'de yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar, yıllar içinde düşürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

Johannesburg'daki yağma olaylarının merkezi: Soweto
Johannesburg'daki yağma olaylarının merkezi: Soweto
Johannesburg'daki yağma olaylarının merkezi: Soweto
Johannesburg'daki yağma olaylarının merkezi: Soweto

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Johannesburg'daki yağma olaylarının merkezi: Soweto - Son Dakika


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