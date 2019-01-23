Son Dakika Haberleri: John Mcafee Vergi Sıkıntıları Nedeniyle ABD'yi Terk Etti

John Mcafee Vergi Sıkıntıları Nedeniyle ABD'yi Terk Etti

1 saat önce

– ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee'nin kurucusu, kripto para savunucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, ABD Ulusal Gelirler Dairesi'nin (IRS) kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

John Mcafee Vergi Sıkıntıları Nedeniyle ABD'yi Terk Etti, System.String[]
ABD merkezli bilgisayar güvenliği yazılım şirketi McAfee'nin kurucusu, kripto para savunucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, ABD Ulusal Gelirler Dairesi'nin (IRS) kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

McAfee, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tennessee eyalet mahkemesinin kendisini "yasal olmayan işlemlerde kripto para birimi kullanmak" ile suçladığına dikkat çekerek, "Sekiz yıldır vergi ödemiyorum; ancak, bunu kimseden sakladığım yok" dedi.

Söz konusu videoda kişisel yatından yaptığı açıklamada, IRS'in kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini söyledi:

"Beni susturmaya çalışıyorlar fakat ben buna izin vermeyeceğim. Bu zaman diliminde başkanlık kampanyamı botumdan yürüteceğim. Beni hapsetmelerine ve sesimi bastırmalarına izin vermeyeceğim."

Videoda ayrıca, başkanlık kampanyası kapsamında her gün Twitter hesabından bir video paylaşacağını söyleyen McAfee, kaçak olduğu sürece IRS'in kendisine resmi bir suçlamada bulunamayacağını söyledi.

Kripto para birimleri kullanımına da değinen McAfee, kripto paraların insanları "özgürleştirdiğine" dikkat çekti:

"Sık sık teknolojinin getirdiği yeniliklerle eski ve yeninin çatıştığını görüyoruz. Kripto para birimleri de bu teknolojilerden biri ve yüksek ihtimalle ateşin icadından beri en dramatik olanı, çünkü kriptolar, insanları hükümet kontrolünden ayırarak özgürleştiriyor. Herkes özel para birimleri kullanmaya başladığında yönetimler vergi toplayamaz hale gelecek." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Ekonomi
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