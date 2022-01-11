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Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor - Son Dakika

Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor

11.01.2022 22:06
Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, basına sızan raporların ardından korona virüs kısıtlamaları sırasında düzenlenen bir partiye katılarak kuralları ihlal etmekle suçlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, basına sızan raporların ardından korona virüs kısıtlamaları sırasında düzenlenen bir partiye katılarak kuralları ihlal etmekle suçlandı.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle uygulanan ilk karantina sırasında Başbakanlık Ofisi çalışanlarının kısıtlamaları ihlal ederek parti düzenlediğine dair tartışmalara bir yenisi daha eklendi. İddialara göre 20 Mayıs 2020'de Downing Street'teki Başbakanlık Ofisinin bahçesinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bir etkinliğin düzenlendiği, etkinliğe Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson da katıldı. Pazartesi günü İngiliz televizyon ağı ITV News, Johnson'ın yardımcılarından biri olan Martin Reynolds'ın Downing Street çalışanlarını "sosyal mesafeli içecekler ile güzel havanın tadını çıkarmaya" davet eden bir e-posta gönderdiğini ortaya çıkardı. Bahsi geçen etkinliğe Johnson'ın danışmanları da dahil olmak üzere 100'den fazla çalışanın davet edildiği, yaklaşık 40 kişinin Downing Street'ta toplandığı öğrenildi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Johnson da dahil olmak üzere iktidar partisinin bakan ve çalışanlarının korona virüs kısıtlamalarını hiçe sayarak parti düzenlediğine dair e-postaların basına sızdırılmasının ardından büyüyen tartışmalarda muhalefetteki İşçi Partisi iktidarı suçladı. İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson'dan parti hakkında "yalan söylemeyi bırakmasını" istedi. Johnson'ı "kurallara uyumama ve dikkat dağıtmakla" suçlayan Starmer, "Downing Caddesi'ndeki partiler hakkında bilgi sahibi olmakla kalmadınız, onlara katıldınız. İngiliz halkına yalan söylemeyi bırakın" dedi.

Bugün Avam Kamarası'nda tartışılan konu hakkında açıklama yapan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner da Johnson'ın Avam Kamarasına gelmeyerek iddialar hakkında hesap vermemesini eleştirdi. Rayner, "Johnson'ın Avam Kamarası'ndaki yokluğu çok şey söylüyor. Halk zaten kendi sonuçlarını çıkardı. Johnson kaçabilir ama saklanamaz" ifadelerini kullandı. İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan ise, "Partiler hakkında soru sorulduğunda Başbakan gülümsemekten başka bir şey yapmadı. Bugün burada olmalıydı" dedi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA KONUSUNDA DİSİPLİN CEZASI UYGULANACAKTIR"

Avam Kamarası'nda Johnson'ın yerine açıklama yapan Michael Ellis, Johnson'ın konuyu "çok ciddiye aldığını" belirtti. Ellis, 15 Mayıs ve 20 Mayıs 2020'deki etkinlikleri içeren bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "Soruşturma gerçekleri ortaya çıkaracak ve görevi kötüye kullanma tespit edilirse gerekli disiplin cezası uygulanacaktır" diyerek Johnson hakkında daha fazla yorum yapmasının uygun olmayacağını vurguladı.

POLİS, PARTİ RAPORUNU DOĞRULADI

Londra Polis Teşkilatı, Downing Caddesi'ndeki parti raporlarının ardından "Kabine Ofisi ile temas halinde olduklarını" doğruladı. Scotland Yard'dan bir sözcü, "Metropolitan Polis Teşkilatı, 20 Mayıs 2020'de Downing Caddesi'ndeki Sağlık Koruma Yönetmeliğinin ihlal edildiği iddiasıyla ilgili yaygın raporlardan haberdardır ve Kabine Ofisi ile temas halindedir" ifadelerini kullandı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor
Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor
Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor
Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor

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Boris Johnson, İşçi Partisi, Koronavirüs, Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Johnson, bir kez daha Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor - Son Dakika
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