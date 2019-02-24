Son Dakika Haberleri: Judo Düsseldorf: Japon Judokalar Turnuvanın İkinci Gününde de Hakimiyeti Elden Bırakmadı

Judo Düsseldorf: Japon Judokalar Turnuvanın İkinci Gününde de Hakimiyeti Elden Bırakmadı

10 dakika önce

Düsseldorf Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.

Düsseldorf Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:36 Kaynak: Youtube

Japon, Düsselldorf, Spor
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