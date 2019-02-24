Judo Düsseldorf: Japon Judokalar Turnuvanın İkinci Gününde de Hakimiyeti Elden Bırakmadı
10 dakika önce
Düsseldorf Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:36 Kaynak: Youtube
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