Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Judo: Ümitler Avrupa Kupası

2 saat önce

Milli judocu Musa Şimşek, Rusya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.

Judo: Ümitler Avrupa Kupası, System.String[]
Milli judocu Musa Şimşek, Rusya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Tula kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nın son gün müsabakalarında erkekler 73 kiloda finale yükselen Musa Şimşek, ev sahibi ülkeden Aldul-Kerim Tasuev ile karşılaştı.

Müsabakayı ipponla kazanan Musa Şimşek, altın madalyanın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Musa Şimşek, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu! Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor Los Angeles Lakers'ta LeBron James Sezonu Kapattı Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:25:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo: Ümitler Avrupa Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]