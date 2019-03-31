Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Milli judocu Musa Şimşek, Rusya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.

Milli judocu Musa Şimşek, Rusya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda altın madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Tula kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nın son gün müsabakalarında erkekler 73 kiloda finale yükselen Musa Şimşek, ev sahibi ülkeden Aldul-Kerim Tasuev ile karşılaştı.



Müsabakayı ipponla kazanan Musa Şimşek, altın madalyanın sahibi oldu.

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