Son Dakika Haberleri: Judocular Ankara'dan 5 Madalya İle Döndü

Judocular Ankara'dan 5 Madalya İle Döndü

58 dakika önce

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı.

Judocular Ankara'dan 5 Madalya İle Döndü, System.String[]

Müsabakalarda ilimizi temsil eden judocular, büyük bir başarıya imza atarak, gururumuz oldular.

Manisalı judocular, zorlu şampiyonada; 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam da 5 madalya elde ettiler. Müsabakalar sonucunda; 78 kiloda Öznur Efe Türkiye Şampiyonu olurken, 73 kiloda Niyazi Gökçen Türkiye ikincisi, 63 kiloda Fidan Ögel Türkiye üçüncüsü, 81 kiloda Abidin Karabulut Türkiye üçüncüsü, 60 kiloda Burak Yıldırım Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonada en başarılı iller arasında yer aldıklarını belirterek, "Altyapıya verdiğimiz önemle, madalya sayılarımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu başarılar bizleri son derece mutlu ediyor. Şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı, antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Başarıda emeği olan kulüp yöneticilerimizi de ayrıca kutluyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:27 Kaynak: Bültenler

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