Son Dakika Haberleri: Judoda Kayra Sayit'ten Altın Madalya

Judoda Kayra Sayit'ten Altın Madalya

48 dakika önce

Judoda Fas'ın Marakeş kentindeki Grand Prix müsabakalarında milli sporcu Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda altın madalya kazandı.

Judoda Kayra Sayit'ten Altın Madalya, System.String[]
Judoda Fas'ın Marakeş kentindeki Grand Prix müsabakalarında milli sporcu Kayra Sayit, kadınlar +78 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sıkletinde ilk turu maç yapmadan geçen Kayra, ikinci turda İtalyan Eleonora Geri'yi, çeyrek finalde İsrailli Raz Hershko'yu, yarı finalde de Kamerunlu Hortence Vanessa Mballa Atangana'yı ipponla yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Hollandalı Tessie Savelkouls karşısında waza-ari puanıyla galip gelen Kayra, altın madalyanın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Spor
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