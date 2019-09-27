Son Dakika Haberleri: Jurassic World 3 Filmi
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Jurassic World 3 Filmi

14 dakika önce

Jurassic World 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Jurassic World 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Jurassic Park'ta yer alan Laure Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum, Jurassic World 3'te rollerine geri dönüyor.


Filmin yönetmenliğini Colin Trevorrow yaparken senaryoyu Emily Carmichael kaleme alıyor.

Yönetmen: Colin Trevorrow

Senaryo: Colin Trevorrow , Emily Carmichael, Michael Crichton

Oyuncular: Derek Connolly , Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum, Isabella Sermon

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Jurassic World 3

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 11.06.2021


Jurassic World 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Colin Trevorrow, Jurassic Park, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:54 Kaynak: InterSinema.com
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