Jurassic World 3 Filmi

Jurassic Park'ta yer alan Laure Dern, Sam Neill ve Jeff Goldblum, Jurassic World 3'te rollerine geri dönüyor.
Filmin yönetmenliğini Colin Trevorrow yaparken senaryoyu Emily Carmichael kaleme alıyor.
Yönetmen: Colin Trevorrow
Senaryo: Colin Trevorrow , Emily Carmichael, Michael Crichton
Oyuncular: Derek Connolly , Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum, Isabella Sermon
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Jurassic World 3
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 11.06.2021
Jurassic World 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.