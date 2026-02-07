Juventus, Kenan Yıldız ile Sözleşme Uzattı

JUVENTUS, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki milli oyuncu, açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Kenan Yıldız, "Benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Bu takımı seviyorum çünkü burada büyük işler başaracağımdan eminim. Taraftarların her zaman arkamda olacağından hiç şüphem yok" dedi.

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 31 karşılaşmada görev yaparken, 9 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.