Juventus, Napoli'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Juventus, Napoli'yi 3-0 Mağlup Etti

25.01.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus, Serie A'da Napoli'yi 3-0 yenerek puanını 42'ye çıkardı. Kenan Yıldız gol attı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic attı.

Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.

Juventus bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkarırken, Napoli 43 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Kenan Yıldız, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus, Napoli'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 23:59:27. #7.11#
SON DAKİKA: Juventus, Napoli'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.