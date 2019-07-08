Juventus’un 2018-19’dan en komik anları
1 saat önce
Futbol sahası ve sıkı çalışmanın uzağında, Juventus yıldızları 2018-19 sezonunda eğlenceli yönlerini gösterdi. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Miralem Pjanic'in beğenisine sahip kampanyadaki daha hafif anların tadını çıkarın.
Futbol
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:05
sahası ve sıkı çalışmanın uzağında, Juventus
yıldızları 2018-19 sezonunda eğlenceli yönlerini gösterdi. Cristiano Ronaldo
, Paolo Dybala ve Miralem Pjanic
'in beğenisine sahip kampanyadaki daha hafif anların tadını çıkarın.
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