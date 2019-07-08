Son Dakika Haberleri: Juventus’un 2018-19’dan en komik anları
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Juventus’un 2018-19’dan en komik anları

1 saat önce

Futbol sahası ve sıkı çalışmanın uzağında, Juventus yıldızları 2018-19 sezonunda eğlenceli yönlerini gösterdi. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Miralem Pjanic'in beğenisine sahip kampanyadaki daha hafif anların tadını çıkarın.

Futbol sahası ve sıkı çalışmanın uzağında, Juventus yıldızları 2018-19 sezonunda eğlenceli yönlerini gösterdi. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Miralem Pjanic'in beğenisine sahip kampanyadaki daha hafif anların tadını çıkarın.
Juventus’un 2018-19’dan en komik anları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:05 
Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Juventus, Futbol, Spor
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