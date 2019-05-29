Son Dakika Haberleri: Juventus’un sezonun en iyi hedefleri
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Juventus’un sezonun en iyi hedefleri

2 saat önce

Voleybollar, serbest vuruşlar ve göz alıcı vuruşlar, Juventus'un gol önünde hatırlamak için başka bir sezonu oldu. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Douglas Costa'dan hedefler dahil olmak üzere kampanyadaki en iyi çabalardan bazılarına göz atın.

Voleybollar, serbest vuruşlar ve göz alıcı vuruşlar, Juventus'un gol önünde hatırlamak için başka bir sezonu oldu. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Douglas Costa'dan hedefler dahil olmak üzere kampanyadaki en iyi çabalardan bazılarına göz atın.
Juventus’un sezonun en iyi hedefleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06 
Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Juventus, Spor
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