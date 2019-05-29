Juventus’un sezonun en iyi hedefleri
2 saat önce
Voleybollar, serbest vuruşlar ve göz alıcı vuruşlar, Juventus'un gol önünde hatırlamak için başka bir sezonu oldu. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Douglas Costa'dan hedefler dahil olmak üzere kampanyadaki en iyi çabalardan bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06
Voleybollar, serbest vuruşlar ve göz alıcı vuruşlar, Juventus
'un gol önünde hatırlamak için başka bir sezonu oldu. Cristiano Ronaldo
, Paolo Dybala ve Douglas Costa
'dan hedefler dahil olmak üzere kampanyadaki en iyi çabalardan bazılarına göz atın.
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