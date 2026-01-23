KAAN Uçağı'nın Motoru 2032'de Tamamlanacak - Son Dakika
KAAN Uçağı'nın Motoru 2032'de Tamamlanacak

23.01.2026 17:16
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, KAAN uçağının yerli motorunun 2032'de entegrasyonunun tamamlanacağını açıkladı.

(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak KAAN için üretilen yerli motorun entegrasyonuna ilişkin "Net bir takvim olduğunu, 2032 yılında motorun bitmiş, entegrasyonda yarıya kadar gelmiş olmasını" beklediklerini söyledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Sohbet programına konuk oldu.

Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Demiroğlu, yerli motorun entegrasyonu için bir takvim olup olmadığı konusunda şunları kaydetti:

"Net takvimimiz var. 2032'de bu motorun bitmiş ve entegrasyona yarıya kadar getirmiş olmasını, hatta bitmiş olmasını, biraz daha zorlayıcı bir takvim olarak. Bu şu demek, 2031'lerde siz motoru artık nihai haline getirmişsiniz, ön üretimlere başlamışsınız ve teste sokmuşsunuz, hemen arkasından veya paralelde uçak entegrasyonuna da sokmak zorundayız. Bu gerçekten zor bir konu ama yapmak zorunda olduğumuz bir konu.

KAAN'ın motorlarını biz ilk olarak F110 motorlarını geçici motorlar olarak olarak aldık. Niye? Var olan bir motor, bildiğimiz bir motor, elimizin altında olan bir motor, F16'lardan. Bizim isteğimize yakın bir motor. 35 bin istiyoruz ama onlar 29-30 bin bandındalar. Dolayısıyla onları kullanarak geliştirme fazını bitirelim, belli bir yere kadar gelelim, bu sırada kendi motor tasarımlarımız da geliştirmelerimiz de devam etsin. Seri üretimde yaklaşık 20 ile 40 arasında bir sayıda KAAN'ı F110 motoruyla yapacağız. Bu bizim blok 10 ve 20'lerimiz. Esas motorumuz değil. Niye? Çünkü var olan bir motor. Bildiğimiz altyapımızın, test altyapıları, MRO altyapıları her şeyiyle var olan bir motor. Onu kullanmak en mantıklısıydı.

Biz bunların bütün planlamasını yapmıştık. Bizim şu anda iki sene önceki planlamamızla bugün arasında hiçbir fark yok. Fark sadece yeni yaptığımız için, ilk defa yaptığımız için zorlu bir şey olduğu için üç ay önce bitirmemiz lazımdı, üç ay sonra bitiriyoruz. Bu kadar farklardan bahsediyoruz ki, F35'in ne kadar uzun sürede yapıldığını, diğer platformların ne kadar uzun sürede yapıldığını, yapılamadığını biliyoruz. Üç beş ay bu konularda gerçekten böyle büyük projelerde konuşulacak, endişe duyulacak bir gecikme olarak görmüyoruz. Bunları normal görüyoruz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
