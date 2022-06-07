Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş - Son Dakika
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Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş

07.06.2022 14:58

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karabük’teki bir semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadın, emekli maaşlarının düşüklüğünden yakınarak, Bülbül’den Meclis’teki AKP’lilere 2 bin 500 lirayla geçinip geçinemeyeceklerini sormasını istedi. Pazarda kendi yetiştirdiği ürünleri satan kadın, “Bir kilo şeker kaç para, bir kilo yağ kaç para, bir çuval un kaç para; bir söyleyin onlara, onlar geçinebilir miymiş? Onlar 2 bin 500 geçinsin, biz de onların yerine geçinelim” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karabük'teki bir semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadın, emekli maaşlarının düşüklüğünden yakınarak, Bülbül'den Meclis'teki AKP'lilere 2 bin 500 lirayla geçinip geçinemeyeceklerini sormasını istedi. Pazarda kendi yetiştirdiği ürünleri satan kadın, "Bir kilo şeker kaç para, bir kilo yağ kaç para, bir çuval un kaç para; bir söyleyin onlara, onlar geçinebilir miymiş? Onlar 2 bin 500 geçinsin, biz de onların yerine geçinelim" dedi.

Süleyman Bülbül, Karabük'te bir semt pazarına giderek esnafla ve vatandaşlarla dertleşti. Semt pazarda kendi yetiştirdiği ürünleri satan bir kadın, emekli maaşlarının düşüklüğünden yakınarak, "Meclis'te önce deyin ki; 2 bin 500 liraya onlar geçinebiliyor muymuş bir sorun" diye konuştu. Bülbül, kadına, "AK Partililere mi sorayım" karşılığını verdi. "Yani kime soracaksın başka" diyen kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kilo şeker kaç para, bir kilo yağ kaç para, bir çuval un kaç para; bir söyleyin onlara, onlar geçinebilir miymiş? Onlar 2 bin 500 geçinsin, biz de onların yerine geçinelim."

"CANIMIZDAN BEZDİRDİLER"

Pazarda kendi yaptığı ürünleri satan başka bir kadın ise "Canımızdan bezdirdiler. Fiyatlar yükseldi, alım gücü çok zayıfladı. Millet gelip bakıyor ama alamıyor. Önceden alım iki katıydı ama şimdi yarı yarıya düştü" dedi.

"KAZANDIĞIMIZ POŞETE VE MAZOTA GİDİYOR"

Poşet ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren bir başka esnaf da "Geçen yıl poşetin kilosu 8-10 liraydı. Bu sene 40 lira oldu. Mazot; 350 liraya depoyu dolduruyorduk, bir hafta dolaşıyorduk, şimdi bin 500 lirayla aynı pazarlara gidemiyoruz. Kazandığımız mazota, poşete gidiyor. Allah hepimize kolaylık versin" diye konuştu.

Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş
Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş
Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş
Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Süleyman Bülbül, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kababüklü Pazarcıdan Süleyman Bülbül'e: Meclis'te AKP'lilere Bir Sorun, 2 Bin 500 Liraya Onlar Geçinebilir Miymiş - Son Dakika
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