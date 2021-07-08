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AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması

08.07.2021 16:48
AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2013 ile 2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) öz kaynaklarıyla alındığını belirterek, "CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2013 ile 2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) öz kaynaklarıyla alındığını belirterek, "CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar liralık kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Kabaktepe, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İBB yönetiminin 200 yeni otobüs almak için dış borçlanma talebini eleştirdi.

İBB'nin öz kaynak yönetiminde yetersiz kaldığını söyleyen Kabaktepe, "Her işi borçlanarak yapacaksanız İBB'nin öz kaynakları nerede? 2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.

"CHP döneminde İETT'ye yapılan yatırım azaldı"

CHP'li Gürsel Tekin'in, sosyal medya hesabından yaptığı "AK Parti döneminde toplu taşımaya gereken yatırım yapılmadı" şeklindeki ifadeleri üzerine, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Pandemi döneminde sefer sayısı azaltılan, araç-bakım onarımları ihmal edilen, yatırım bütçesi kesilen toplu taşıma yönetiminin bedelini halk ödüyor. Fazilet Durağı'ndan öteye geçmeyen iddialara karşılık gerçekler; Çevre temizliği, atık su yönetimi, trafik düzenlemesi gibi toplu taşıma hizmetleri de AK Parti'nin öncelikli meselelerinden biri oldu. İstanbul'a hızla yeni metrolar, tramvaylar, metrobüsler kazandırıldığı gibi konforlu ulaşım için yeni ve son model otobüsler tedarik edildi. Liste çok uzun. Sadece otobüs alımı için son yıllarda yapılan yatırımlara değinmek gerekirse; 2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma yine dış borçlanma istiyor. Seçim döneminde 'Borçlanmak ihanettir, İBB'nin öz kaynakları kendine fazlasıyla yeter' diyen İBB Başkanı'nın, 'İstanbul nimet nimet' mantığıyla belediyenin öz kaynaklarını nereye harcadığı meçhul. AK Parti döneminde toplu taşımaya yapılan yatırımlarla İETT, 'Avrupa'nın En Modern Otobüs Filosu' oldu. Yeni alınan son model otobüsler sayesinde de 5,8 yaş ortalamasıyla İETT, 'Avrupa'nın En Genç Otobüs Filosu' unvanını aldı."

Paylaşımda ayrıca, CHP döneminde İETT'ye yapılan yatırımın azaldığı ve 2 yılda bir tane dahi yeni otobüs alınmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Filonun yaş ortalaması yükseldi. Düzenli bakım-onarım yapılmaması nedeniyle arızalar, kazalar arttı. Bunlara bağlı olarak son 2 yılda, toplu taşımada can ve mal kaybı oranı yükseldi. Reklam ve tanıtıma bol keseden harcama yapan, halka fayda sağlayacak yatırımları kısan CHP yönetimi son 2 yılda 150 milyar TL'yi aşkın kaynak tüketti? Pek çok kez sorduk, cevap alamadık. Tekrar soruyoruz; 150 milyar liralık bütçeyle ne ürettiniz? Son olarak imza meselesi… Dış borçlanma, ülkenin toplam dış borcunu ilgilendirdiği için bütün belediyelerin talepleri masada. İBB'ye has bir durum yok. Buradan yeni bir mağdur edebiyatı çıkmaz ama 'İstanbul'un öz kaynağını yüzde 50 artıracağız' sözleriniz hep karşınıza çıkar."

AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması
AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması
AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması
AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması
AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması

istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'den İBB'nin öz kaynak yönetimine tepki Açıklaması - Son Dakika


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