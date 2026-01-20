Kabil'de DEAŞ/H Saldırısı: 7 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı terör örgütü DEAŞ/H'nin üstlendiği belirtildi.

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kane, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın bir restoranı hedef alan saldırı olduğunu bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Çin vatandaşı olduğunu aktaran Kane, saldırıyı DEAŞ/H'nin düzenlediğini açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ/H'ye bağlı propaganda kanallarından yapılan açıklamada, örgüt mensubu bir kişinin restorana bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kabil'in Şehr-i Nev bölgesinde dün meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Çin'den "terörün her türlüsünü kınama" mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Afganistan'daki patlamada hayatını kaybedenlere taziye ve yaralananlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Guo, "Çin, terörün her türlüsünü kınıyor, karşı çıkıyor ve Afganistan ile bölgedeki ülkelerin terör şiddetinin her türlüsüyle ortak mücadelesini destekliyor." ifadesini kullandı.

Afganistan'a Çin vatandaşlarını ve kuruluşlarını koruması ve saldırının soruşturulması çağrısı yaptıklarını aktaran Guo, mevcut güvenlik durumu nedeniyle Çin vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeyi ziyaret etmemeleri ve Afganistan'daki vatandaşlarının daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.