Kabil'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Kabil'in Bagrami ilçesinde 2 kamu çalışanına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Faramarz, saldırıda 2 çalışanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, söz konusu 2 kişinin hangi kurumda çalıştığı açıklanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:37 - Kaynak: AA
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