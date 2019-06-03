Son Dakika Haberleri: Kabir ziyaretinden dönerken araba çarpan genç yaşamını yitirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kabir ziyaretinden dönerken araba çarpan genç yaşamını yitirdi

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kabir ziyaretinden döndüğü esnada yolun karşısına geçmek isteyen bir genç, araç çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kabir ziyaretinden dönerken araba çarpan genç yaşamını yitirdi, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde kabir ziyaretinden döndüğü esnada yolun karşısına geçmek isteyen bir genç, araç çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre Ortaköy Mahalle kabristanlığında vefat eden akrabalarını ziyaret ettikten sonra dönüş için yola çıkan 23 yaşındaki Serdal Tuna, İzmir-Ankara D300 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken, İzmir istikametinden Uşak istikametine giden O.Ö idaresindeki 35 GE xxx plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan gence, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılmasının ardından, ağır yaralı Serdal Tuna, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Tuna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Ankara, Kula, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar ÇORUM TIR devrildi, yol karpuz tarlasına döndü-TAMAMI Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kabir ziyaretinden dönerken araba çarpan genç yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]