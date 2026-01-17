Kablo Firmasında 5 Milyon Dolandırıcılık İddiası

İSTANBUL'daki kablo firmasının ortağı iş insanı M.C. ve yanında çalışan 5 kişi, şirketin yüzde 80'ine sahip olan diğer ortağını 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin dolandırdığı para ile Karaköy'de iş hanı satın alarak başka bir kablo firması kurup işlettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kablo imalatı ve satışı yapan bir firmanın yetkilileri polis ekiplerine başvurarak, şirketin ortağı olan iş insanı M.Ç.'nin şirketi dolandırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Avukatların verdiği şikayet dilekçesinde şüphelinin, firmada yüzde 20 hisseye sahip olduğunu ve yurtdışından gelen sipariş ödemelerinin bir kısmını kendi hesabına geçirdiğini iddia etti. Dilekçede şüpheli M.Ç.'nin ortağı olduğu firmayı toplamda 5 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürüldü. Öte yandan M.Ç.'nin bu parayla Karaköy'de iş hanı satın alarak başka bir kablo firması kurup işlettiği belirtildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.Ç. ile yanında çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularında iddiaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.