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Kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Kablo hırsızları tutuklandı

21.12.2021 10:26
Kablo hırsızları tutuklandı

Nevşehir'de bağ ve bahçeden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalandı.

Nevşehir'de bağ ve bahçeden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz Köyü'nde 4 ayrı bağ ve bahçeden hırsızlık yaptığı tespit edilen iki şüpheli kullandıkları araç ve çaldıkları enerji nakil kabloları ile birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şahıs tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kablo hırsızları tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir, Tragger, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika


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