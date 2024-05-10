CHP\'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı

Politika

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE PEŞ PEŞE TORPİLLİ ATAMALAR

CHP'li belediyelerde kıyak atamaların ardı arkası kesilmiyor. Bursa Büyükşehir ve Kırşehir Belediyeleri'ndeki torpilli atamaların ardından bir haber de Eskişehir'den geldi.

Metin Bükülmez

EŞİNİ DAİRE BAŞKANI, KARDEŞİNİ MÜDÜR YAPTI

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in ailesini belediyede kritik görevlere atadığı ortaya çıktı. Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez'i ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı yaptığı, kardeşi Aytekin Bükülmez'i de ESKİ'ye satın alma müdürü olarak atadığı öğrenildi. Konuyla ilgili şu ana kadar belediyeden bir açıklama gelmedi.

ÖZGÜR ÖZEL: UFAK TEFEK ATAMA HATALARI OLUYOR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ufak tefek atama hataları oluyor. Bursa'da, Balıkesir'de, Adana'da geri aldırdım. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe dosta iş sağlamak, ihale verip, rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık." demişti. Özgür Özel ardından Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e geçmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

EKİNCİOĞLU İDDİALARI YALANLADI

Ayrıca Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu, belediyeye kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadığı iddialarını yalanladı. Ekincioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Adı geçen isimler 25 yıldır kamu görevlerinde bulunan isimlerdir. Mustafa Orman, 1998 yılında kamuya atanmış ve 2001 yılında ise Kırşehir Belediyesi'ne atanmış olup o tarihten bugüne 23 yıldır Kırşehir Belediyesi'nde çalışmaktadır. İddia edildiği üzere Mustafa Orman, bacanağım da değildir. Hamza Çam ise 1999 yılında devletin önemli kademelerinde bulunmuş; Ziraat Bankası başta olmak üzere, Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı'nda, Çalışma ve İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü'nde, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Nevşehir Şube Müdürlüğü'nde görev almıştır."