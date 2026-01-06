Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir telekomünikasyon şirketine ait yaklaşık 65 metre uzunluğundaki kabloları çaldığı öne sürülen M.K'nin (32) Yenimahalle Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
