Kaçak define arayan 3 kişiye 9 bin 450 lira sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Kaçak define arayan 3 kişiye 9 bin 450 lira sosyal mesafe cezası
18.11.2020 14:50
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 45 lira ceza uygulandı.
KIRKLARELİ'nin Vize
ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 45 lira ceza uygulandı.
Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde yaptığı denetimler sırasında, A.A., A.K. ve M.K.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. 3 şüpheliye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150'şer lira olmak üzere 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.Şüpheliler hakkında ayrıca kaçak kazı yaptıkları için işlem yapıldı.
- Vizekırklareli
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