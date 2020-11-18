Kaçak define arayan 3 kişiye 9 bin 450 lira sosyal mesafe cezası - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 45 lira ceza uygulandı.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde yaptığı denetimler sırasında, A.A., A.K. ve M.K.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. 3 şüpheliye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150'şer lira olmak üzere 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.Şüpheliler hakkında ayrıca kaçak kazı yaptıkları için işlem yapıldı.

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