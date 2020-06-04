Kaçak inci kefali avlayanlara 8 bin 500 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi, 5 kişiye 8 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ve Erciş Bot Komutanlığı ekiplerince Çelebibağ Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak avlanmış canlı balık, 1 ton ölü balık ve 3 serpme ağ ele geçirildi.

Ağa takılan yaklaşık 1 ton inci kefali de suya salındı.

Yasağa rağmen kaçak balık avlayan 5 kişiye de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 8 bin 500 lira para cezası uygulandı.