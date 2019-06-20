Kaçak maden ocağında akıma kapılan işçi toprağa verildi
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Zonguldak'ta kaçak maden ocağına elektrik bağladığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:52 Kaynak: İHA
'ta kaçak maden ocağına elektrik bağladığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana gelmişti. İddiaya göre, Mustafa Eser
(28) maden ocağının içerisine elektrik bağladığı esnada akıma kapılarak yaralandı. Arkadaşı tarafından özel araç ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Eser, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Eser, bugün Çaycuma
ilçesine bağlı Emirşah köyünde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK
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