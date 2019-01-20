Son Dakika Haberleri: Kaçak Midye Avcıları Yakalandı

Kaçak Midye Avcıları Yakalandı

53 dakika önce

İZMİT Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölgede midye avlayan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

Kaçak Midye Avcıları Yakalandı, System.String[]
İZMİT Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölgede midye avlayan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen 80 kilo midye, yeniden denize bırakılırken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmit Körfezi'nde fuarın arkasındaki alan sulak alan ilan edilirken, kuşların barındığı yerde kaçak midye avcıları görüldü. Zabıta ekipleri amfibik sulak alan aracı ile kaçak avcıları yakaladı. 2 kişi topladığı çuvallar içerisindeki 80 kilo midye yeniden denize dökülürken, midye avında kullandıkları aletlere el konuldu. 2 kişi hakkında  yasal işlem başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:59 Kaynak: DHA

Zabıta, İzmit, Güncel
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