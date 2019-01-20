Kaçak Midye Avcıları Yakalandı
53 dakika önce
İZMİT Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölgede midye avlayan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.
İZMİT Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölgede midye avlayan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen 80 kilo midye, yeniden denize bırakılırken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. İzmit
Körfezi'nde fuarın arkasındaki alan sulak alan ilan edilirken, kuşların barındığı yerde kaçak midye avcıları görüldü. Zabıta
ekipleri amfibik sulak alan aracı ile kaçak avcıları yakaladı. 2 kişi topladığı çuvallar içerisindeki 80 kilo midye yeniden denize dökülürken, midye avında kullandıkları aletlere el konuldu. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:59 Kaynak: DHA
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