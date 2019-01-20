Son Dakika Haberleri: Kaçak Midye Avcıları Zabıtadan Kaçamadı

Kaçak Midye Avcıları Zabıtadan Kaçamadı

1 saat önce

Kaçak midye avcıları zabıtadan kaçamadı Ele geçirilen 80 kilogram midye denize döküldüKOCAELİ - Kocaeli Körfezi'nde avlanma yasağı olan bölgede midye toplayan avcılar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak midye avcıları zabıtadan kaçamadı
Ele geçirilen 80 kilogram midye denize döküldü

KOCAELİ - Kocaeli Körfezi'nde avlanma yasağı olan bölgede midye toplayan avcılar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan 2 kaçak mide avcısı hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen 80 kilogram midye denize döküldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. 2006 yılında "Sulak Alan" ilan edilen bölgede kaçak avcılık ile mücadele ediliyor. 168 farklı kuş türü barındırırken, kaçak midye avcıları ekiplerin tüm önlemlerine rağmen, bölgede avlanmaya çalışıyor. Bölgede avlanmanın engellenmesini önlemek amacı ile sürekli olarak devriye atan ekipler, bölgede kaçak avcılık yapıldığını tespit etti. Denizde 2 kişinin midye topladığını fark eden ekipler, amfibik sulak alan aracı ile şahısları suçüstü yakaladı.
Kaçak midye avcıları hakkında yasal işlem başlatıldı
Ekipler tarafından kaçak avcılık yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak avcıların avcılıkta kullandıkları ekipmana el koyulurken, Avcıların topladığı yaklaşık 80 kilo midye ise zabıta ekipleri tarafından denize bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Avcılar, Kocaeli, 3. Sayfa
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